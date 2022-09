ONANA 6 - Bassey, nel finale, decide di fargli guadagnare lo stipendio costringendolo al tuffo sul proprio colpo di testa e all'uscita a valanga in piena area di rigore. Complessivamente per lui è una serata tranquilla, merito dei compagni e demerito di un avversario tutt'altro che trascendentale.

SKRINIAR 6,5 - Ha detto chiaro e tondo che farà tutto per i colori nerazzurri, e siccome non è uno che parla a vuoto anche in campo mostra il massimo impegno. Primo tempo costantemente nella metà campo dei cechi a dare supporto sulla fascia destra e nel giro palla, poi potrebbe persino iscriversi al tabellino dei marcatori ma il suo tap-in viene sventato all'ultimo secondo. Concentrato.

ACERBI 6,5 - Buon esordio con la maglia nerazzurra, addirittura dal primo minuto in Champions. Governa con cura la difesa, sale palla al piede quando necessario e non soffre i centimetri di Chory. La reciproca conoscenza con Inzaghi è un vantaggio che sfrutta a dovere, dando sicurezza alternando qualità e mestiere.

BASTONI 6,5 - Non è certo entusiasta quando Inzaghi lo richiama in panchina, sa di aver fatto bene e di potersi rendere ancora più utile con la superiorità numerica. Ma l'ammonizione rimediata proprio per qualche parola di troppo dopo il fallaccio su Barella convince l'allenatore a non rischiare di ricambiare il favore. Oltre un'ora di proiezione offensiva. DAL 63' D'AMBROSIO 6 - Nonostante l'uomo in meno il Viktoria non rinuncia a gettare in area palloni insidiosi, lui si fa trovare al proprio posto sbrogliando un paio di situazioni complicate.

DUMFRIES 7 - Inizia lento, non trova spazi e cede alla tentazione di giocarla indietro per non perdere il pallone. Con il trascorrere dei minuti, dopo aver guadagnato una buona punizione (con giallo) dal limite, aumenta i giri nel motore e si lancia in sortite offensive interessanti. A un certo punto della ripresa diventa il go to guy che rifornisce di palloni il centro dell'area. Dzeko se ne accorge e lo manda in porta per chiudere i conti.

BARELLA 6,5 - Innanzitutto, la buona notizia è che l'intervento killer di Bucha non abbia comportato delle conseguenze sulla sua tibia. Non gli ha impedito così di proseguire una buona gara, ricca di coinvolgimento, di iniziative palla al piede e di copertura puntiale degli spazi. Con la superiorità numerica prova anche qualche fuga palla al piede. Passi avanti dopo le ultime presenze. DAL 73' GAGLIARDINI 6 - Torna a casa da Plzen con un'ammonizione sul collo e una ventina di minuti di onesta partecipazione alla vittoria nerazzurra. Tiene il campo con attenzione.

BROZOVIC 6,5 - Il primo errore lo commette al 58' con un passaggio fuori minura ad Acerbi. Fino ad allora una macchina perfetta nella distribuzione del pallone, conti alla mano la sensazione è che nel primo tempo abbia toccato più palloni lui dell'intero Viktoria Plzen. Sereno nella costruzione, alza il baricentro dei compagni e copre loro le spalle. DALL'84' ASLLANI SV.