ONANA 7 - Trascorre la serata gigioneggiando tra un retropassaggio e un rinvio alla ricerca di Lukaku o Dzeko, paradossalmente sembra non debba neanche fare la doccia dopo aver affrontato una delle migliori squadre d'Europa. Poi, in pieno recupero, la fiammata di Raspadori cui si oppone in modo istintivo, blindando la vittoria dei suoi. I grandi portieri fanno la differenza proprio così.

SKRINIAR 7 - Gli bastano pochi minuti per far sentire la sua presenza a Kvaratskhelia, con contatti anche fallosi e di certo energici. Non che questo messaggio scoraggi il georgiano, che ama certe sfide e prova sempre a puntarlo in uno contro uno. Lo slovacco però non si fa saltare mai, un evento considerando la qualità dell'avversario. Prestazione granitica per 90 minuti più recupero.

ACERBI 7,5 - Prestazione strepitosa in marcatura su Osimhen, che non riesce mai ad andargli via. Bene in anticipo, bene nei corpo a corpo, preciso nell'impostazione. Un autentico muro da scavalcare, il nigeriano probabilmente avrà gli incubi, tutto si aspettava tranne di fare così tanta fatica contro un giovanotto di 34 anni.

BASTONI 7 - Politano fa sempre lo stesso movimento a rientrare sul sinistro, ma lo fa bene e bisogna fare tanta attenzione. Così come bisogna tenere d'occhio Osimhen quando si sposta nella sua zona. Solita pulizia nella giocata e puntialità negli anticipi, anche contro avversari brevilinei e rapidi. Regge ottimamente l'urto nel finale quando c'è da stringere le maglie.

DARMIAN 7 - Titolare a sorpresa, almeno stando alle aspettative, conferma di essere un elemento prezioso quando c'è da assolvere a compiti speciali. Primo oppositore a Kvaratskhelia, rispetta con cura le consegne e infastidisce con regolarità il georgiano quando questi riceve palla. Non molto propenso alla spinta, quando sale diventa però un problema per Olivera. Peccato per la ghiotta occasione sprecata nel primo tempo, però nel complesso si destreggia benissimo. DAL 75' DUMFRIES 6 - Porta a casa l'ovazione del Meazza quando placca Elmas per evitare un pericoloso contropiede al tramonto della partita. Anche da questi particolari si dimostra di essere presenti mentalmente. Aggiunge fisicità da opporre alla spinta partenopea.

BARELLA 6,5 - Il motore del centrocampo nerazzurro, prende botte ma quando può le restituisce, nelle ripartenze mette sempre lo zampino che si tratti di un recupero o di una rifinitura. Deliziosa quella di tacco che lancia Lukaku in profondità nel primo tempo. In mezzo il Napoli abbonda di qualità e il 23 sardo non si sottrae alla contesa, dando l'esempio. Nella ripresa continua a correre anche in piena riserva.

CALHANOGLU 7 - Ogni volta che riceve palla vede materializzarsi davanti agli occhi un giocatore in maglia bianca, che sia Zielinski (spesso), Osimhen o Anguissa. Spalletti sa bene che il turco non è un regista nativo e vuole mettergli pressione addosso, impedendogli di ragionare e distribuire passaggi illuminanti. Per questo il grosso del suo lavoro consiste nello sviare il pressing e far partire l'azione, con poco spazio a iniziative più offensive. Connesso in 5G con l'evoluzione della gara.