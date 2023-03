MKHITARYAN 7 - Perché non gioca Brozovic? La domanda, se qualcuno se la fosse posta presa visione delle distinte, trova la sua risposta dopo 29', quando l'armeno mette il punto esclamativo sulla sua presenza in campo con un interno piede chirurgico che scaccia i fantasmi bolognesi. (DAL 71' - BROZOVIC SV)

CALHANOGLU 6,5 - Dopo 3' scalda i guantoni di Falcone, con un tiro che lo mette subito dentro la partita. Da lì non ne uscirà mai: pur senza strafare, è prezioso in entambe le fasi. ( DAL 78' GAGLIARDINI SV).

BARELLA 7 - Lucido nell'area salentina quando, anziché sparare in porta, accomoda per il tiraggiro di Mkhitaryan che va al sette. Si ripete nel secondo tempo, questa volta con il pre-assist che 'sblocca' Dumfries e permette a Lautaro di chiudere la partita in anticipo.

BASTONI 6,5 - Dalle sue parti gravita Strefezza che da pericolo pubblico numero uno diventa nota a margine tanto da venire richiamato in anticipo in panchina da Baroni. Si sgancia anche sulla fascia a quasi torna in difesa con la soddisfazione del gol: il suo diagonale finisce fuori non di molto.

ACERBI 6,5 - Torna a comandare la difesa che, non è un caso, presenta il clean sheet al triplice fischio. Una volta che Darmian si fa saltare, è lui che ci mette la testa respingendo le velleità del Lecce di tornare in corsa col 2-1.

ONANA 6 - Al 17', tra un palleggio con i centrali e l'altro, viene chiamato in causa dal lampo improvviso di Ceesay che non somiglia neanche lontanamente a quello che incenerì Musso a Bergamo: parata comoda sdraiandosi sulla sua sinistra. Coinvolto molto coi piedi, non si tira indietro se deve impostare, anche a costo di incorrere in qualche errore di misura.

GOSENS 7,5 - L'infortunio di Dimarco gli dà la meritata seconda chance in pochi giorni. Opportunità che si prende di corsa come quando spacca la difesa giallorossa con una progressione per propiziare il vantaggio. Un Gosens da Dea, quello che Ausilio aveva intravisto già qualche settimana fa. (DAL 91' ZANOTTI SV)

DZEKO 6 - Sbaglia due palloni nei primi 18', praticamente gli errori che di solito commette in un mese. E' più impreciso del solito, ma riesce comunque a rendersi utile con il solito movimento perpetuo su tutto il fronte d'attacco.

LAUTARO 7,5 - Nei primi secondi, Umtiti gli fa sentire la presenza rifilandogli una ginocchiata, Tuia affonda i tacchetti dopo un anticipo pulito: il benvenuto alla partita è questo per il Toro. Che non si scompone, si rimette in piedi per riempire la sua partita con giocate da attaccante totale: con la prima apre l'autostrada per la cavalcata di Gosens che precede l'1-0, con la seconda manda i titoli di coda. Leader implacabile. (DAL 70' - LUKAKU SV).

ALL. INZAGHI 6,5 - Concentrazione e testa: le due qualità che aveva chiesto alla vigilia la sua Inter le mette in campo, non dando mai al Lecce la possibilità di pensare al colpaccio che, ad esempio, qui era riuscito all'Empoli. La reazione è arrivata dopo Bologna, per capire se la discontinuità è stata battuta bisognerà aspettare test più probanti, soprattutto in prossimità di appuntamenti importanti.





LECCE: Falcone 6; Gendrey 6, Tuia 6 (dal 65' Romagnoli 5,5), Umtiti 6, Pezzella 5; Gonzalez 5, (dall'82' Hlgason sv), Hjulmand 5,5, Maleh 5,5 (dal 57' Blin 5,5); Strefezza 5 (dal 57' Oudin 5,5), Ceesay 6, Di Francesco 5,5 (dall'82' Banda sv). All. Baroni 6.





ARBITRO: MANGANIELLO 5,5 - Fischia poco e male. Le sue sviste non incidono sul risultato, ma manca almeno un rigore per l'Inter. Il VAR, a sua discolpa, non lo aiuta sui 2-3 episodi controversi.

ASSISTENTI: Scatragli 6 - Garzelli 6

VAR: Nasca 5