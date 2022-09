ONANA 6 - Kimmich gli dà il benvenuto con due tiri nello spazio di dieci secondi dopo neanche tre giri di lancette. Il duello prosegue con il centrocampista e Muller che sembrano volerne testare i riflessi dopo il lungo periodo di inattività. Una specie di esca per fregarlo con un cambio di scena inaspettato al 25', quando, attirato dal pallone, si fa saltare da Sané che poi insacca. Dopo aver ben impressionato, rischia di rovinare tutto con una presa difettosa che finisce sul palo in una citazione di Pagliuca versione finale USA '94.

D'AMBROSIO 5 - Si prende il lusso di mettere piede nell'area avversaria, accarezzando due volte l'idea del gol nei primi battiti del primo e secondo tempo gara. Rimane troppo 'piatto' in occasione del lancio geniale di Kimmich che anticipa il vantaggio ospite. Si rifà salvando prima della linea il tiro del potenziale 2-0 di Muller nel primo tempo, prima di svirgolare malamente con un rinvio sciagurato nella sua porta il raddoppio.

SKRINIAR 6 - E' l'ultimo guardiano dell'area che questa sera è trafficata come una strada centrale di Milano nell'ora di punta. Respinge quello che può, mette il fisico laddove serve ma non può essere ubiquo per evitare lo svantaggio. Esce dopo il 2-0, confuso dalla triangolazione Sané-Coman che può solo restare a guardare DAL 71' DE VRIJ 6 - Guida la difesa quando la gara del Bayern è diventata un'esibizione di stile.

BASTONI 5,5 - Fa il centrale puro, schiacciato nella sua area dalla forza propulsiva della catena destra tedesca. Una costrizione più che un ruolo, il che lo depotenzia come esterno aggiunto e lo espone agli attacchi degli avanti tedeschi. DAL 71' DIMARCO 6 - Si propone bene sulla fascia sbagliando l'ultimo tocco in area con annessa maledizione di Lautaro. Entra deciso su Muller, si becca un giallo, poi corre all'indietro salvando a corpo morto su Gnabry. Comunque vivace.

DUMFRIES 5,5 - Da Theo a Davies, il rilevatore di velocità di San Siro sulla sua fascia va un'altra volta in tilt. Avrebbe spesso e volentieri campo libero nel lato di campo cieco che il Bayern Monaco batte poco in difesa, ma rimane sempre solo e senza pallone. Non riesce a scalare veloce in aiuto di D'Ambro sull'1-0 bavarese. In generale, non una prova da ricordare. DAL 71' DARMIAN 5,5 - Non sfonda neanche contro un Davies carico di fatica.

MKHITARYAN 5,5 - Inzaghi, come preventivabile, lo mette in campo al posto di Barella per cercare di alzare la percentuale di possesso palla altrimenti troppo sbilanciata in favore dei teutonici. La sfera, però, non è che la tratti coi guanti quando si trova sotto pressione.

BROZOVIC 5 - Soffocato dalla densità che si crea attorno a Muller, riesce raramente a uscire di prigione. Sbraccia come nelle serate in cui le linee di passaggio non sono sue alleate.