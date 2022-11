ONANA 6,5 - Forse poteva fare qualcosa di più su Palomino, però poco importa. Ingaggia un duello con Chiffi che lo richiama una decina di volte per velocizzare il gioco fino ad ammonirlo, ma il camerunese se ne frega. Super sullo stesso Palomino nel primo tempo, poi solito lavorone con i piedi (manda Dimarco in porta con un lancio di 80 metri) e tanta tranquillità al reparto.

SKRINIAR 7 - Unica pecca della sua prestazione positiva, la distrazione su Palomino che permette al centrale di firmare il 2-3 e riaprire la partita. Il resto della sua gara è in trincea, puntato costantemente non si fa spaventare e va ad affrontare chiunque petto in fuori. A un certo punto accetta anche l'uno contro due sulla sua fascia. Si prende un giallo nel finale.

DE VRIJ 5,5 - Zapata si lascia cadere ma lui non è che faccia molto per impedirgli la furbata, allungando la gamba in ritardo e facendosi anticipare in piena area. Un errore che alimenta la corrente poco propensa a rinnovargli il contratto per evidente calo strutturale. Nel complesso il colombiano è un costante problema, che lo costringe anche alle maniere forti (e irregolari). Prova a ricompattarsi con il trascorrere del tempo ma soffre anche il fisico di Hojlund.

BASTONI 6,5 - Inizia rimediando una ginocchiata gratuita da Hateboer che fa temere il peggio, poi il pressing asfissiante dei bergamaschi lo costringe a ragionare su ogni singolo possesso. Quando Zapata si allarga nella sua zona gli tocca accompagnarlo per non rischiare di farsi saltare. Meglio nel secondo tempo, quando imette sovente anche il naso nella metà campo avversaria. DAL 72' ACERBI 6 - Entra con l'idea di difendere alla vecchia maniera, non c'è margine per virtuisismi. Ogni pallone nella sua zona va allontanato e lui non ci pensa un secondo.

DUMFRIES 6,5 - A un certo punto vorrebbe avere un paio di minuti da solo con Chiffi per spiegargli due cosette, ma per fortuna a parte la solita espressione da scaricatoire di porto senza paga da un mese non va oltre. Ha molta voglia di attaccare, sente che gli spazi sono a sua misura ma non gradisce certe chiusure energiche degli avversari e un po' si innervosisce. Cresce vistosamente nella ripresa, ma un problema fisico lo costringe ad abbandonare. DAL 72' BELLANOVA 6 - Entra nel momento peggiore, con l'Atalanta che attacca all'arma bianca e raddoppia le presenze proprio sulla sua corsia di competenza. Fa il possibile per tappare i buchi, per andare a contrasto e portare lontano il pallone, dando il proprio contributo.

BARELLA 7 - Il centrocampo dell'Atalanta ha il compito di asfissiare quello avversario e il numero 23 illumina a intermittenza, come una persiana semichiusa alle 9 del mattino. Quando riesce ad alzare la testa o ha campo davanti riesce a creare superiorità e i presupposti per qualcosa di interessante nella metà campo avversaria. Con i bergamaschi in proiezione offensiva, alza il livello e inizia a sdoppiarsi.

CALHANOGLU 6,5 - Non brillante come al solito, impostare dal basso è più complesso quando gli spazi scarseggiano. Non a caso riesce a dare il meglio quando apre le ripartenze trovando l'Atalanta non organizzata al suo posto. Ormai ha abituato a prestazioni di alto livello e ci si aspetta qualcosa di più dal turco. Che comunque rimane sul pezzo fino allo scadere.

MKHITARYAN 6,5 - Un po' sotto ritmo, ma quando si accende fa quasi sempre la cosa giusta. Prezioso in fase di ripiegamento, così quando nasconde il pallone sotto pressione. Dovrebbe e potrebbe essere più incisivo negli ultimi 25 metri, le qualità per la rifinitura determinante non gli mancherebbero ma arriva al dunque con poca lucidità. Sempre presente sui secondi palloni. DALL'80' BROZOVIC SV.