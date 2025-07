Nella giornata di ieri, due icone dello sport argentino come Ariel Ortega e Javier Zanetti hanno vissuto una giornata da 'insegnanti' in quel di Salta, dove sono stati protagonisti di un seminario sportivo che ha visto coinvolti una cinquantina di ragazzi che hanno condiviso sessioni di allenamento, conversazioni e routine di vita con due leggende nazionali. Il camp, organizzato dall'agenzia XPR Sports Experience di Cordoba, prevedeva una seduta di allenamento completa che va oltre l'allenamento fisico: dal rifare il letto e seguire le routine di riposo, al mantenimento di una dieta adeguata e alla promozione di valori fondamentali come disciplina, rispetto e responsabilità.

Questo il commento di Zanetti: "Sono grato a Salta per avermi aperto le porte di questa splendida provincia. Stare con questi ragazzi mi riporta alla mia infanzia, quando sognavo di diventare un calciatore. È emozionante vederli felici, perché l'obiettivo è che si divertano. Sono con Ariel Ortega e gli insegnanti, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Il calcio e qualsiasi sport sono strumenti fondamentali per la crescita dei bambini. Il supporto di genitori e insegnanti è molto importante. Tutti i bambini dovrebbero sognare, perché quei sogni possono diventare realtà mentre imparano valori che li forgiano e li faranno diventare brave persone".