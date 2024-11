SportWeek dedica un servizio speciale a Mateo Retegui, trascinatore dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Interpellando anche un altro grande ex bomber come Bobo Vieri, che promuove l'azzurro anche se precisa: "Per consacrarsi deve segnare ancora tanto quest’anno e pure il prossimo. In area è molto bravo, sa smarcarsi e trovarsi al posto giusto nel momento giusto ed è sempre lì a battere in porta, su ogni respinta c’è. E poi è anche un lavoratore, cerca di dare una mano alla squadra e in questo mi ricorda Ivan Zamorano”.