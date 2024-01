Il gol trovato dopo quattro partite ha scatenato tutta la felicità di Marcus Thuram, che dopo aver trovato la rete del definitivo 5-1 contro il Monza si è decisamente lasciato andare alla pazza gioia. Tramutatasi nella 'caccia' a Federico Dimarco, col quale non ha potuto esibirsi nella tipica esultanza di coppia essendo stato sostituito e che allora va a cercare per rifilargli qualche simpatica manata. Dimarco scherzosamente si alza dalla panchina per provare a replicare, ma poi desiste dall'intento.

Subito dopo il triplice fischio, durante il saluto ai tifosi nerazzurri, Thuram ha poi dedicato un gesto d'affetto a Marko Arnautovic, nell'occhio del ciclone dopo gli errori col Verona. Tikus ha abbracciato il compagno intrattetendosi con lui, ulteriore segnale della forza e dell'unità di questo gruppo.