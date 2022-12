Passano gli anni, ma Silvio Berlusconi continua a far parlare di sé. Dal Milan al Monza poco cambia. Durante la cena natalizia del club neo promosso in Serie A, l'ex presidente del Consiglio si è lasciando andare a una battutaccia delle sue: "Abbiamo trovato un nuovo allenatore – ha detto Berlusconi – che era l'allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: 'Ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie". Grasse risate in sala. D'altronde come resistere a una battuta così sottile e originale?