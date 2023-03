Intervenuto in occasione della presentazione del libro 'Soldi vs idee', scritto a quattro mani con Maria Luisa Colledani, Michele Uva, direttore di “Football & Social Responsibility” della UEFA, ha spiegato i cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni per quanto riguarda i soggetti proprietari dei club di calcio: "Il modello perfetto non esiste, ci sono vari tipi di gestione - le sue parole riportate da TMW -. Dai mecenati, come Berlusconi, Percassi e Della Valle, che credevano nella forza del calcio e nella loro capacità imprenditoriale. Ci hanno messo soldi ed idee. Oggi ci sono i fondi di investimento, fondi sovrani. Hanno lati positivi e negativi, possono portare nuove idee ma a volte si allontanano un po' troppo dalla comunità, dai settori giovanili e dal calcio femminile perché non portano benefit economici. Vogliono acquistare ad 1 mld e vendere a 5, ad esempio. L'investitore che ragione così taglia tutto ciò che nell'immediato non da un valore aggiunto. Nelle varie nazioni ci sono dei vari modelli. In Spagna l'associazione sportiva, in Germania i tifosi sono una parte integrante del club. Penso però che è importante portare valore sociale oltre che economico. Ci vuole sempre il rispetto delle regol, nonostante ci siano tanti modelli gestionali".