Intervenuto ai microfoni di Tribuna.com, l'ex difensore anche nerazzurro Andrea Mandorlini ha parlato di vari argomenti tra cui lo scontro diretto finito 2-2 tra Inter e il Napoli, ma anche la situazione relativa alla lotta scudetto.

Inter-Napoli 2-2. Alla fine, il risultato è stato corretto? O c’è stata una squadra che ha meritato di più?

"Penso che alla fine il risultato sia stato giusto anche se, guardiamo ai numeri e alle statistiche, la squadra che ha avuto più opportunità di vincere è stata l'Inter. Vorrei se possibile fare un commento sull'arbitraggio: per la prima volta il migliore in campo è stato l'arbitro. Si parla sempre e solo in maniera negativa degli arbitri, ma Doveri ha arbitrato in maniera incredibile rendendo bellissima e veloce la partita. Da tempo non vedevo una partita così veloce e bella".

L’Inter continua con questa tendenza negativa negli scontri diretti. Che idea si è fatto?

"Effettivamente sugli scontri diretti il trend è negativo, ma se l'Inter continuasse a mantenere un vantaggio, anche minimo, vorrà dire che anche le altre non riescono ad avere continuità di risultati e che l'equilibrio generale a mio parere resterà per molto tempo".

Nel mirino Lautaro Martinez. Si è letto e detto, nelle ultime ore, che il Toro soffre questo tipo di partite. È d’accordo?

"Non credo che soffra queste partite. A me e piaciuto l'atteggiamento e lo spirito che ha avuto e non sempre solo il gol cambia il giudizio sulla prestazione".

Che ne pensa del lavoro di Cristian Chivu fin qui?

"Ottimo. Mi è piaciuto fin dal primo momento e si vede nel cambiamento di atteggiamento della squadra molto più propositivo e di dominio della partita".

Molti hanno definito Akanji il miglior acquisto dell’ultima sessione estiva di mercato. Che ne pensa?

"Penso sia un parere corretto. Si tratta di un giocatore di livello mondiale abituato a giocare per vincere e questo é importante".

La lotta scudetto, come dice Chivu, interesserà cinque squadre? Inter, Napoli, Milan, Juventus e Roma? Oppure due squadre staccheranno presto tutte?

"Pensare questo la dice lunga sull'equilibrio del nostro campionato. A mio parere mi sembra un po' troppo largo il campo dei pretendenti. Sicuramente Inter e Napoli se la giocheranno in volata".