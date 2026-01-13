"Il nostro obiettivo è migliorare la stagione passata: teniamo alla Coppa Italia", ha detto Marco Baroni in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 in casa della Roma valso l'accesso al quarto di finale di Coppa, dove i granata affronteranno l'Inter. "Mi complimento con i ragazzi, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi: siamo stati bravi" ha continuato soddisfatto l'allenatore del Torino.

Per tanti, la Coppa Italia è uno spreco di energia.

"Più partite fai, più stai facendo qualcosa di importante. Anzi, il format ti costringe ad andare fuori contro squadre più forti: noi non siamo avvantaggiati su questo".