Intervistato da Sky Sport a margine della presentazione della nuova moto per il 2026 del team VR46 avvenuta a Roma nella mattinata di oggi, la leggenda della MotoGp, Valentino Rossi è stato brevemente chiamato a rispondere anche sulla sua Inter, impegnata questa sera contro il Lecce.

"Stasera contro chi gioca l'Inter? Lecce? Beh, speriamo bene" ha detto prima di mandare un messaggio anche ai tifosi nerazzurri: "Sono bravi, stanno giocando bene, quindi tifiamoli" ha concluso.