Dopo aver reso noto il programma di anticipi e posticipi per la 23esima e 24esima giornata di Serie A EniLive, la Lega Serie A ha ufficializzato anche ora e data del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l'Inter ospitare il Torino, reduce dalla vittoria di ieri sera contro la Roma. Inter-Torino si giocherà il prossimo 4 febbraio alle ore 21.00 a Monza, in deroga all'art. 5 del Regolamento della Coppa Italia Frecciarossa, ai sensi della delibera del Consiglio di Lega del 10 marzo 2025. Di seguito il programma completo.

04/02/2026 Mercoledì 21.00 Inter - Torino (a Monza)

05/02/2026 Giovedì 21.00 Atalanta - Juventus

10/02/2026 Martedì 21.00 Napoli - Fiorentina/Como

11/02/2026 Mercoledì 21.00 Bologna - Lazio