Lo step on foot di Amir Rrahmani ai danni di Henrikh Mkhitaryan è un fallo da rigore da regolamento, ma che va in contraddizione con lo spirito del gioco. A dirlo è Hernanes dal suo profilo Instagram, ripensando al penalty concesso all'Inter contro il Napoli da Daniele Doveri dopo on field review suggerita dal Var Marco Di Bello: "Non si possono fischiare questi rigori, è un rigorino. Questo non è calcio, ma regolamento - il punto di vista del Profeta -. Mkhitaryan aveva già toccato il pallone, l'azione prosegue e l'Inter fa quasi gol. Il pestone fa parte della dinamica, non può essere rigore. Bisogna cambiare il regolamento".