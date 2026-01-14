Secondo la testata turca Akit, Davide Frattesi non sarebbe più presente sulla lista di mercato del Galatasaray, nonostante da ieri una delegazione del Cimbom sia a Milano per portare avanti alcune trattative. In linea con le recenti parole dell'allenatore Okan Buruk, che elogiando l'ex Sassuolo ha però ammesso che non è un obiettivo per il proprio centrocampo, la dirigenza giallorossa rappresentata da Abdullah Kavukcu e Uğur Yıldız si starebbe occupando di altri giocatori e avrebbe depennato il nome di Frattesi dalla propria lista.

Ovviamente, questa netta chiusura a livello mediatico potrebbe essere solo un tentativo di ottenere condizioni favorevoli.