Ora è ufficiale: Hugo Humanes lascia il vivaio dell'Inter per trasferirsi nella cantera dell'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo classe 2007, che era arrivato a Milano nell'agosto del 2023 dopo aver fatto una sfilza di gol nelle giovanili del Real Madrid, oggi ha voluto salutare il club milanese attraverso una lettera sentita pubblicata sul suo profilo Instagram: "Cara famiglia nerazzurra, oggi si conclude una tappa molto importante della mia carriera professionale - l'incipit della missiva -. Dal mio arrivo all’Inter, questo club mi ha offerto l’opportunità di crescere non solo come atleta, ma anche come persona. Fin dal primo giorno ho sentito l’orgoglio e la responsabilità di indossare questi colori e ho sempre cercato di rappresentarli con impegno, rispetto e dedizione.
Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai miei compagni di squadra, con i quali ho condiviso lo spogliatoio e tanti momenti che porterò sempre con me. Un ringraziamento speciale va anche allo staff tecnico e a tutto il personale del club per la fiducia, il sostegno e la professionalità dimostrati lungo questo percorso.
Lascio l’Inter con l’orgoglio di aver difeso questi colori e con un profondo rispetto per tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia. I valori appresi e le esperienze vissute qui resteranno per sempre nel mio cammino. Auguro al club i migliori successi per il futuro. L’Inter avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:28 UFFICIALE - Humanes lascia l'Inter: "Avrà un posto speciale nel mio cuore, orgoglioso di aver difeso questi colori"
- 16:14 La UEFA ufficializza i premi finali per le Coppe Europee 2024-2025: l'Inter in pole position, incassati oltre 130 milioni
- 16:00 Sky - Inter-Lecce, Chivu prepara diversi cambi rispetto alla gara col Napoli: la probabile formazione
- 15:45 Mandorlini: "Doveri migliore in campo in Inter-Napoli. Chivu, lavoro ottimo. Akanji difensore di livello mondiale"
- 15:30 Robustellini: "Questa squadra lavora molto. Le parole d'ordine sono rispetto e resilienza"
- 15:16 Primavera 1, date e orari della 23esima e della 24esima giornata: l'Inter sfiderà la Cremonese di venerdì
- 15:02 Dopo l'Inter è il Napoli a spingere per Vlancic: si cerca l'intesa per giugno
- 14:48 Paganin: "Inter-Napoli, pari giusto. Non c'è un problema Lautaro. Lo Scudetto non si vince solo con gli scontri diretti"
- 14:33 Coppa Italia, ufficiali anche date e ore dei quarti di finale. L'Inter ospiterà il Torino, si giocherà a Monza
- 14:18 Valentin Carboni: "Convinto di andare al Racing dopo la chiamata di Milito. Ecco cosa mi ha detto Lautaro"
- 14:03 Romano: "Inter, accordo con l'Hajduk per Mlacic: le cifre. Visite mediche nei prossimi giorni"
- 13:49 Inter, ora il Genoa pensa ad Asllani. Di Marzio: "È una possibilità per il centrocampo"
- 13:35 Lega Serie A, ufficializzati data e ora della 23esima e della 24esima giornata. Per l'Inter doppia trasferta alle 18
- 13:21 Valentino Rossi: "Stasera Inter-Lecce? I nerazzurri stanno giocando bene, tifiamoli"
- 13:07 In Turchia - Frattesi non è più sulla lista di mercato del Galatasaray
- 12:54 Corsera - Inter-Napoli, Conte non si era neanche accorto del check in corso
- 12:41 Milan, Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo e la stagione non finisce a Como". Poi risponde su Inter-Napoli
- 12:27 Bovo: "Sono un giocatore poco appariscente, ma funzionale alla squadra. Ecco i miei punti di forza"
- 12:13 Inter Academy, accordo triennale con Inspired Education per ampliare la presenza su Milano
- 12:00 INTER-LECCE, la PROBABILE: DIOUF a DESTRA e COPPIA INSOLITA in avanti? MERCATO in STAND-BY: il punto
- 11:45 Domenica l'U23 di Vecchi sfida la Virtus Verona: arbitrerà la gara Cerea di Bergamo
- 11:30 Corsera - Fofana tentenna, il Galatasaray può virare su Frattesi. Ma Calhanoglu complica tutto
- 11:16 Frattesi, ora l'Inter non ha fretta. E la formula richiesta potrebbe cambiare
- 11:02 Diouf: "Amo attaccare e difendere. Fiero essere all'Inter, ricordo cosa ho provato il giorno del mio esordio"
- 10:48 Marocchi: "In 5 per lo scudetto. Scontri diretti dirimenti: il Milan li vince, l'Inter no"
- 10:34 Repubblica - Il Galatasaray a Milano per Frattesi. L'Inter blocca Mlacic e punta Gila
- 10:20 Repubblica - Maresca per l'Inter, Guida per il Milan: perché Rocchi rischia così?
- 10:06 GdS - Bonny dall'inizio, Esposito avrà minuti: si scaldano i baby attaccanti
- 09:52 CdS - La piaga di Appiano: troppi gol incassati negli ultimi 15 minuti
- 09:38 CdS - Dumfries accelera, ma Chivu continua a sperare in Darmian e... nel mercato
- 09:24 CdS - Chivu cambia: dentro De Vrij, Diouf, Sucic e Bonny: la probabile formazione
- 09:10 CdS - Calhanoglu mette nel mirino la Juve. Conseguenze anche per Frattesi?
- 08:56 GdS - Diouf a destra, Acerbi in difesa: la probabile formazione
- 08:42 Scudetto, Stramaccioni: "Inter e Napoli in pole, ma occhio a Milan, Juve e Roma. E a Chivu serve un'alternativa a destra perché nel 3-5-2..."
- 08:28 GdS - Offerti Molina e Meunier: no di Ausilio. Doppio colpo per il futuro
- 08:14 GdS - Dumfries sta meglio: a disposizione di Chivu verso la fine di febbraio
- 08:00 Preview Inter-Lecce - Chivu, turnover moderato. Zielinski in regia
- 00:00 Dettagli da non sottovalutare
- 23:59 Torino, Baroni: "Teniamo alla Coppa Italia, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi"
- 23:50 Sky - L'Hajduk Spalato rifiuta la prima offerta dell'Inter per Mlacic, nerazzurri pronti a rilanciare. C'è ottimismo
- 23:43 Torino, Vlasic avvisa l'Inter: "Siamo cambiati rispetto alla prima di campionato. Siamo più forti"
- 23:30 Marcolin: "L'organico dell'Inter è il più forte del campionato di Serie A"
- 23:16 Abodi: "Mia l'idea di Sessa come commissario per gli stadi. Nel prossimo CDM il decreto"
- 23:02 Coppa Italia, Roma ko all'Olimpico sotto i colpi del Torino: granata al quarto di finale contro l'Inter
- 22:48 Domenica all'Arena Civica c'è Inter-Juve femminile: ingresso gratuito per i tifosi
- 22:34 Bundesliga, il Borussia Dortmund si sbarazza del Werder Brema: tris giallonero con Schlotterbeck, Sabitzer e Guirassy
- 22:20 Sabatini: "Inter-Napoli è stato uno spettacolo calcistico puro. Ma i nerazzurri avrebbero bisogno di un Matthäus"
- 22:06 Maresca e l'Inter si rivedono dopo quasi due anni: l'ultima volta fu 1-0 con la Juve a San Siro
- 21:52 Doppietta decisiva alla Pro Patria, La Gumina entra nella Top XI della 20esima giornata di Serie C
- 21:38 Juan Jesus, l'agente: "Ha fatto bene ovunque abbia giocato. Critiche post-scudetto superate da tutto il Napoli"
- 21:24 Confermare il ruolino di marcia per dare valore al pari contro il Napoli: c'è un motivo per essere ottimisti
- 21:09 Asllani-Torino al capolinea, la conferma di Petrachi: "È sul mercato, questo è abbastanza evidente"
- 20:55 Bastoni dopo il pari con il Napoli: "Siamo rimasti lucidi ed equilibrati, altre volte abbiamo perso la testa"
- 20:40 Chivu tiene alta la guardia: "Scudetto, sarà una lotta punto a punto fino alla fine. Ci sarà da battagliare"
- 20:26 Napoli, Rrahmani: "Gli episodi hanno deciso il risultato, ma è giusto così. Il campionato è ancora lungo"
- 20:11 Lega Serie A, Dimarco è l'unico interista inserito nella Top 11 della 20esima giornata. Presente anche McTominay
- 19:56 Parma, Keita: "Con Chivu ho fatto dei passi in avanti. Mi ha dato fiducia e tanti consigli"
- 19:42 Sky - Novità Acerbi e Carlos Augusto, Zielinski play e Bonny in attacco: la probabile dell'Inter contro il Lecce
- 19:29 Inter-Lecce, Lautaro e Thuram al top per i marcatori. Bella quota per il tris di Dimarco
- 19:15 Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: "C'è anche la Juve, ma con un nodo importante"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB RIVIERA di RIMINI. Le ULTIME su CALHA e su INTER-LECCE
- 18:51 Milan, Saelemaekers: "Lo Scudetto sarebbe un sogno bellissimo. Inter e Napoli fortissimi però..."
- 18:37 Domani sera Inter-Lecce, San Siro riapre le sue porte dalle 18.45: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 18:23 Qui Lecce - Di Francesco ritrova Camarda, Morente e Jean, out i tre squalificati: i convocati per l'Inter
- 18:08 Giudice Sportivo Serie C, entrano nell'elenco dei diffidati i nerazzurri Alexiou e Kamaté
- 17:54 Milan, tegola per Allegri: frattura ad un dito del piede e stop per Niclas Fullkrug
- 17:39 Joao Cancelo spiega: "C'erano club interessati, ma per il Barcellona ho un sentimento speciale"
- 17:25 Inter-Pisa, settore ospiti tutto esaurito: saranno oltre 4.300 i tifosi toscani a San Siro
- 17:12 UFFICIALE - Joao Cancelo torna al Barcellona: dopo una lunga attesa, arriva il comunicato
- 16:58 DAZN - Inter-Napoli vista da bordocampo: le reazioni di Conte e Chivu agli episodi chiave della partita