Ora è ufficiale: Hugo Humanes lascia il vivaio dell'Inter per trasferirsi nella cantera dell'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo classe 2007, che era arrivato a Milano nell'agosto del 2023 dopo aver fatto una sfilza di gol nelle giovanili del Real Madrid, oggi ha voluto salutare il club milanese attraverso una lettera sentita pubblicata sul suo profilo Instagram: "Cara famiglia nerazzurra, oggi si conclude una tappa molto importante della mia carriera professionale - l'incipit della missiva -. Dal mio arrivo all’Inter, questo club mi ha offerto l’opportunità di crescere non solo come atleta, ma anche come persona. Fin dal primo giorno ho sentito l’orgoglio e la responsabilità di indossare questi colori e ho sempre cercato di rappresentarli con impegno, rispetto e dedizione.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai miei compagni di squadra, con i quali ho condiviso lo spogliatoio e tanti momenti che porterò sempre con me. Un ringraziamento speciale va anche allo staff tecnico e a tutto il personale del club per la fiducia, il sostegno e la professionalità dimostrati lungo questo percorso.

Lascio l’Inter con l’orgoglio di aver difeso questi colori e con un profondo rispetto per tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia. I valori appresi e le esperienze vissute qui resteranno per sempre nel mio cammino. Auguro al club i migliori successi per il futuro. L’Inter avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore".