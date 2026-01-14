L'Inter si rimette in pari con il calendario recuperando oggi la partita con il Lecce, rinviata a suo tempo per la Supercoppa in Arabia. Questo è uno dei momenti più delicati della stagione, tra impegni che si rincorrono e defezioni che iniziano a condizionare le rotazioni di Chivu. Servirà una risposta forte del gruppo.

QUI INTER – Chivu perde Calhanoglu e torna ad aprirsi il dibattito su come sostituire il turco: Zielinski sembra il candidato numero uno per stasera, con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Diversi i cambi rispetto all'undici che aveva iniziato con il Napoli: oltre all'armeno, infatti, dentro anche Acerbi (in ballottaggio con De Vrij), Carlos Augusto e Bonny (in vantaggio su Esposito). Possono tirare il fiato Akanji, Dimarco e Lautaro. Diouf insidia Luis Henrique. E attenzione anche a Sucic, che potrebbe far sedere in panchina Barella. Panchina per Darmian, assente da metà ottobre. Sempre out Dumfries, Martinez, Palacios e Di Gennaro.

QUI LECCE – Assenze numerose anche in casa salentina, considerando le squalifiche di Gaspar, Banda e Ramadani. Al contempo, però, Di Francesco recupera Camarda, Morente e Jean. Il tecnico dei giallorossi punta forte sul prevedibile rientro dal 1' di Coulibaly dopo la Coppa d'Africa e il possibile inserimento di N'Dri e Sottil nel tridente offensivo ai lati di Stulic. In difesa, Siebert è il favorito per far coppia con Tiago Gabriel.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.

Panchina: Calligaris, Taho, Akanji, De Vrij, Darmian, Dimarco, Cocchi, Sucic, Frattesi, Diouf, Lautaro, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Martinez, Calhanoglu.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Coulibaly, Maleh; N'Dri, Stulic, Sottil.

Panchina: Früchtl, Samooja, Jean, Kouassi, Ndaba, Perez, Ngom, Sala, Helgason, Gorter, Kaba, Marchwinski, Morente, Pierotti, Camarda.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: Gaspar (3), Banda (1), Ramadani (1).

Indisponibili: Berisha, Pierret.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: Passeri e Di Gioia.

Quarto ufficiale: Manganiello.

Var: Maggioni.

Avar: Chiffi.

