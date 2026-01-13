"Anche contro l'Atalanta abbiamo fatto una bella partita, oggi volevamo dimostrare di essere forti e che possiamo giocare contro squadre forti. L'abbiamo dimostrato. Sono contento perché lavoriamo duro", ha detto il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic a Sport Mediaset dopo la vittoria per 3-2 all'Olimpico contro la Roma nel match valido per l'ottavo di Coppa Italia.

Ora l'Inter, questo quarto di finale si affronta con uno spirito diverso?

"Sì, ora siamo cambiati e siamo più forti della prima partita di campionato".