L'Inter Women torna all'Arena Civica Gianni Brera di Milano dopo aver chiuso il 2025 con il pokerissimo di campionato contro il Milan e la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile. La formazione di Gianpiero Piovani scenderà in campo domenica 18 gennaio, alle 15:30, per sfidare la Juve per la decima giornata della Serie A Femminile 2025/26.

Come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito per il big match, prima del quale è stato organizzato uno show grazie alla presenza dello speaker e del DJ del club.