"Quando la Juve è nei paraggi è sempre temibile", ha detto Dario Marcolin a TMW, dove ha risposto in generale sulla lotta scudetto e sul campionato italiano. "Spalletti ha trovato la chiave giusta e ha le carte in regola per battagliare", ha aggiunto dopo essere stato interrogato sulle possibilità scudetto della Juventus.

Il Milan ha rallentato...

Con le 'piccole' ha dovuto faticare di più. Allegri comunque o trova la via o la costruisce ma riesce a trovare il risultato. Come dice lui marzo è il momento in cui guardare la classifica e io aspetto quel mese".

Inter alla ricerca anche di un vice Dumfries?

"Bisogna capire cosa vuol fare Chivu ma l'organico dei nerazzurri è per me il più forte della Serie A".