L'Inter tornerà a radunarsi oggi dopo aver saltato la consueta rifinitura della vigilia: Chivu si fida della squadra e ha conquistato il gruppo anche alimentando la meritocrazia con scelte che stanno pagando. Si spiega così la crescita di Luis Henrique o il recupero di Zielinski. Proprio il polacco, con Barella, avrà l'arduo compito di sostituire Calhanoglu per le prossime tre settimane, come spiega la Gazzetta dello Sport.

"Contro il Lecce, che arriva a San Siro senza gli squalificati Gaspar, Ramadani e Banda, Chivu dovrebbe piazzare Zielinski in mezzo a Barella, non in forma smagliante, e Mkhitaryan, sembrato viceversa in grande ripresa - si legge -. Ma tra stasera e la trasferta di sabato a Udine ricorrerà anche e a Sucic o al precario Frattesi, che serviranno come alternative di lusso. A nessuno viene negata una possibilità. D’altra parte l’Inter ha bisogno di cambiare marcia nelle prossime cinque partite di campionato (le altre tre sono contro Pisa, Cremonese e Sassuolo) ma dovrà nel frattempo affrontare le ultime due partite del girone di Champions (Arsenal e Borussia Dortmund le avversarie) e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino". A destra Diouf potrebbe partire dall'inizio. Davanti Bonny con Thuram, in difesa riecco Acerbi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.