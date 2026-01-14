Partirà tra poco meno di un mese l'avventura di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. L'ex dirigente di Juve e Tottenham, come comunicato dal club gigliato, assumerà l'incarico in via ufficiale il prossimo 4 febbraio.  

Autore: Mattia Zangari
