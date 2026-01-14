Spazio anche al giovane Leonardo Bovo nel Match Day Programme di Inter-Lecce di oggi. Il centrocampista, reduce dall'esordio con la prima squadra di una settimana fa circa, parla ancora ai canali ufficiali del club, dove parla brevemente di sé. "Il mio idolo da bambino era LeBron James, per quello che rappresenta per lo sport e per quello che è riuscito a costruire nella sua carriera" ha esordito prima di spiegare come nasce la sua passione per il calcio.

"La passione per il calcio arriva da mio padre e mio nonno, sono state le persone con cui ho tirato i primi calci al pallone. Oggi mi considero un giocatore poco appariscente ma funzionale alla squadra, che fa dei suoi punti di forza la corsa e l’equilibrio in manovra offensiva e difensiva" ha concluso il ventenne.