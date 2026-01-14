Questa sera, prima di Inter-Lecce, Lautaro Martinez riceverà il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month 'di dicembre. Un riconoscimento che il Toro si è aggiudicato battendo Hojlund, Pulisic, Scamacca, Vlasic e Yildiz grazie ai voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali.

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Lautaro Martinez nel mese di dicembre è stato uno dei trascinatori dell’Inter per la riconquista della vetta della classifica - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Riconoscimento meritato non solo per i 3 gol e 1 assist in 3 partite, ma anche per la grinta, la determinazione e la capacità di sacrificio dimostrata nel l'aiutare i compagni. A 28 anni Lautaro è ormai nel pieno della maturità calcistica, in grado di coniugare le sue doti di goleador con azioni di raccordo e manovra. Le 10 reti realizzate finora in stagione lo collocano in cima alla classifica cannonieri, candidandolo tra i favoriti per la conquista del premio finale al termine della stagione”.