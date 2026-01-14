Nuovo progetto per Inter Academy, che mira ad ampliare la propria presenza sul territorio. Nello specifico, è stato raggiunto un accordo triennale con il gruppo internazionale Inspired Education, che prevede una serie di attività all'interno delle St. Louis School, già iniziate lo scorso ottobre. L'iniziativa si sviluppa nei tre campus milanesi di Caviglia, Colonna e Archinto e prevede la presenza quotidiana di due coach selezionati da Inter Academy, impegnati ogni pomeriggio nella conduzione delle attività extracurriculari.

Nel complesso verranno coinvolti 150 tra bambini e ragazzi, che verranno accompagnati coerentemente con le loro fasi di crescita in un percorso ad hoc attraverso la metodologia di Inter Academy. Il progetto guarda anche al futuro: a partire dalle prossime estati verranno infatti organizzate settimane di attività estive direttamente presso le sedi delle Scuole St. Louis, riservate agli studenti iscritti.