Anche il Corriere della Sera oggi in edicola si focalizza sull'arrivo a Milano della delegazione del Galatasaray che ha tutte le intenzioni di fare grandi spese sul mercato e potrebbe coinvolgere anche l'Inter, anche se il primo obiettivo pare essere Youssouf Fofana del Milan.

Il francese però non pare essere convinto dall'idea di trasferirsi in Turchia, per questa ragione i turchi potrebbero fiondarsi sull'altro centrocampista 'milanese' nel mirino, Davide Frattesi, per il quale il discorso si è raffreddato di fronte alle condizioni di obbligo di riscatto chieste dai nerazzurri. Va sottolineato comunque che dopo l'infortunio di Hakan Calhanoglu le possibilità che l'ex Sassuolo lasci subito l'Inter si sono ridotte.

