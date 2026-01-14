Per rivedere Calhanoglu in campo potrebbero servire una ventina di giorni: all'Inter nessuno vuole correre rischi, come spiega anche il Corsport. E allora è realistico pensare che il turco torni a disposizione di Chivu nella settimana a cavallo tra le due trasferte di fila con la Cremonese e con il Sassuolo, quando per l’Inter potrebbe aggiungersi anche il quarto di finale di Coppa Italia con il Torino (da capire se si giocherà il 4 o l’11).

"La data cerchiata in rosso, quella entro cui Calhanoglu vorrà essere sicuramente al 100%, è il derby d’Italia con la Juventus del 15 febbraio. Si lavorerà in quell’ottica, senza rischiare nulla, consapevoli che nel nuovo corso il percorso di rientro è completamente cambiato rispetto al passato", si legge. Saranno necessari tre o quattro allenamenti in gruppo prima di strappare una convocazione e scacciare il pericolo di ricadute.

"A livello numerico, per evitare di ritrovarsi improvvisamente con la coperta troppo corta a metà campo, lo stop di Calhanoglu potrebbe incidere quantomeno sulle tempistiche dell’eventuale cessione di Davide Frattesi - si legge -. L’Inter, in caso i cui entrassero finalmente nel vivo i dialoghi con il Galatasaray o dovesse palesarsi qualche altra squadra, potrebbe chiedere di posticipare la fumata bianca".