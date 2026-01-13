Sarà il Torino l’avversario dell’Inter al quarto di finale di Coppa Italia. La squadra di Baroni fa fuori la Roma di Gasperini con un 3-2 inflitto ai giallorossi all’Olimpico e di forza conquista il pass per lo step successivo. Che Adams apre il match al 35esimo mettendo in discesa la strada dei granata prima che Hermoso disegna una gran rete che vale il momentaneo pari. Al 52esimo ancora Che Adams fa 2-1 ma all’81esimo il sedicenne Arena firma un gol che vale un sogno. La gloria è soltanto personale perché al 90esimo Ilkhan fa 3-2 e chiude il discorso e proietta il Toro al quarto di finale di inizio febbraio coi nerazzurri.