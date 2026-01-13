Nel corso della puntata di 'Open VAR' su DAZN, Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha analizzato anche l'episodio arbitrale più importante di Inter-Napoli, ovvero l'assegnazione del calcio di rigore in favore dei nerazzurri decisa da Daniele Doveri dopo on field review: "E' un rigore giusto? Assolutamente sì, è uno di quegli episodi codificati. Si tratta di ìstep on footì, in questo caso Mkhitaryan anticipa il giocatore del Napoli che inevitabilmente gli dà questo pestone. L'arbitro dal campo, probabilmente anche per la velocità dell'azione, non lo ha visto, e il VAR è intervenuto molto bene facendogli rivedere le immagini. E' lo stesso episodio del derby e di altri. Il giallo Rrahmani? In questo caso, l'intervento imprudente e ci stava il cartellino giallo".

Parlando della prestazione di Doveri, De Marco fa capire che l'AIA ha promosso il fischietto della sezione di Roma 1: "La capacità di Doveri, con tutta la sua esperienza, è stata quella di tenere la soglia dei falli altissima. Ha portato a termine una partita complicata facendosi accettare da tutti i giocatori. Ha mantenuto l'uniformità da una parte e dall'altra. Siamo molto soddisfatti della sua direzione".

Il dialogo tra Doveri e sala VAR in occasione del fallo da rigore:

Doveri: "Niente là".

Di Bello: possibile rigore, aspetta che controllo tutto. C'è uno step on foot, questo è step on foot perché il pallone lo tocca solo Mkhitaryan. Ale (l'AVAR Di Paolo, ndr), convieni? Fa il fallo il numero 13, controllo l'APP e poi ti richiamo al monitor. Ti consiglio OFR per possibile calcio di rigore".

Doveri va al monitor e, senza dire nulla, prende atto del pestone.

Dopo l'annuncio, Doveri dice ad Amir Rrahmani, l'autore del fallo: "Lo prendi in pieno".