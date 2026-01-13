Nel corso della puntata di 'Open VAR' su DAZN, Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha analizzato anche l'episodio arbitrale più importante di Inter-Napoli, ovvero l'assegnazione del calcio di rigore in favore dei nerazzurri decisa da Daniele Doveri dopo on field review: "E' un rigore giusto? Assolutamente sì, è uno di quegli episodi codificati. Si tratta di ìstep on footì, in questo caso Mkhitaryan anticipa il giocatore del Napoli che inevitabilmente gli dà questo pestone. L'arbitro dal campo, probabilmente anche per la velocità dell'azione, non lo ha visto, e il VAR è intervenuto molto bene facendogli rivedere le immagini. E' lo stesso episodio del derby e di altri. Il giallo Rrahmani? In questo caso, l'intervento imprudente e ci stava il cartellino giallo".
Parlando della prestazione di Doveri, De Marco fa capire che l'AIA ha promosso il fischietto della sezione di Roma 1: "La capacità di Doveri, con tutta la sua esperienza, è stata quella di tenere la soglia dei falli altissima. Ha portato a termine una partita complicata facendosi accettare da tutti i giocatori. Ha mantenuto l'uniformità da una parte e dall'altra. Siamo molto soddisfatti della sua direzione".
Il dialogo tra Doveri e sala VAR in occasione del fallo da rigore:
Doveri: "Niente là".
Di Bello: possibile rigore, aspetta che controllo tutto. C'è uno step on foot, questo è step on foot perché il pallone lo tocca solo Mkhitaryan. Ale (l'AVAR Di Paolo, ndr), convieni? Fa il fallo il numero 13, controllo l'APP e poi ti richiamo al monitor. Ti consiglio OFR per possibile calcio di rigore".
Doveri va al monitor e, senza dire nulla, prende atto del pestone.
Dopo l'annuncio, Doveri dice ad Amir Rrahmani, l'autore del fallo: "Lo prendi in pieno".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 16:15 Le quote non mentono: Inter nettamente favorita sul Lecce, il blitz salentino è offerto a 20!
- 16:00 UFFICIALE - Nuovo acquisto in casa Lecce: arriva a titolo definitivo Ngom dall'Estrela Amadora
- 15:45 Cuesta, all. Parma: "A Napoli come contro l'Inter? Non so, mi sembra difficile"
- 15:32 Open VAR, De Marco: "Soddisfatti di Doveri. Rrahmani-Mkhitaryan, step on foot codificato: è assolutamente rigore"
- 15:18 fcinJakirovic vuole presto l'Inter, ecco perché. Cifre e concorrenza per un giovane monitorato da mesi
- 15:09 Giudice Sportivo - Conte squalificato due turni, multa per l'Inter. Mano pesante per Gaspar del Lecce
- 15:03 Colonia-Inter in Youth League, serata record per il calcio tedesco: già venduti 25mila biglietti
- 14:49 Manicone: "Udinese, contro l'Inter pronostico scritto ma la partita va giocata"
- 14:35 Inter-Napoli fa il boom di ascolti su DAZN: oltre 2 milioni gli spettatori del big match di San Siro
- 14:21 Trevisani: "Inter-Napoli, arbitraggio da 9 di Doveri. Ci ha fatto vedere la partita più bella in Serie A degli ultimi 5 anni"
- 14:07 Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter dovremo saper soffrire, ci sarà qualche accorgimento tattico. Camarda quasi sicuramente out"
- 13:53 Genoa, brusca frenata per Bento: l'Al Nassr blocca tutto, ecco perché
- 13:38 Como, mossa di Fabregas: il tecnico chiede e ottiene l'allargamento del campo del Sinigaglia
- 13:24 Tedesco: "Bastoni il mio giocatore preferito in Serie A. Per me è top, con e senza palla"
- 13:10 K-Sport nuovo Offlicial Supplier dell'Inter. Il CEO Guidotti: "Una responsabilità e un privilegio"
- 12:56 Cusatis, all. Alcione Milano: "Stabile è un giocatore alla Bastoni. Va lasciato crescere e sbagliare"
- 12:42 Risentimento al soleo, venti giorni di stop per Calhanoglu: salterà la volata di Champions League
- 12:32 Esami per Calhanoglu: risentimento muscolare al soleo sinistro. Il turco sarà rivalutato nei prossimi giorni
- 12:28 Julio Baptista: "Mi piace Pio Esposito, può fare strada. Gli auguro una carriera come la mia"
- 12:13 Designati gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: Maresca per Inter-Lecce, Maggioni al VAR
- 12:00 La VIGILIA di INTER-LECCE, la STRANA SCELTA di CHIVU, le ULTIME su CALHA e GALATASARAY-FRATTESI...
- 11:55 Dumfries: "L'infortunio una dura battaglia mentale. Sembra che potrò tornare in campo prima del previsto"
- 11:44 Kicker - Jakirovic, il Salisburgo sfida l'Inter: già presentate le offerte. E occhio alla Bundesliga
- 11:30 Conte, l'elogio ai propri giocatori: "Siete stati una squadra vera"
- 11:16 Blitz di mercato dell'Atalanta: arriva Raspadori per 25 milioni di euro
- 11:02 Galatasaray a Milano, ed è solito caos mediatico: voci su Calhanoglu, ma può già arrivare l'offerta per Frattesi
- 10:48 SI - Asllani poco interessato alle ipotesi estere. Ma in Italia è tutto fermo
- 10:34 Corsera - Vertici arbitrali concordi: corretto il rigore per l'Inter. E auspicano una condanna esemplare per Conte
- 10:20 Corsera - Lotta scudetto: l'Inter con l'Empatico Chivu. La strategia della carota sta funzionando, però...
- 10:06 Gotti: "Inter-Napoli uno spettacolo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"
- 09:52 GdS - Brand, rosa e bacino d'utenza: l'Inter supera il Napoli, ma entrambe sono in crescita
- 09:38 TS - Mlacic a un passo: offerta ufficiale dopo l'intesa di massima. Chivu potrà valutarlo in estate
- 09:24 CdS - Dimarco al top: nuova "stoccata" ai cambi di Inzaghi
- 09:10 GdS - Lautaro e il gol che manca nei big match: l'Inter ha un problema
- 08:56 CdS - Chivu si fida: niente ritiro. E il calendario offre un assist...
- 08:42 Capello: "Milan senza coppe, ma lontano dagli standard di Inter e Napoli. Sia la squadra di Chivu che quella di Conte hanno dimostrato una cosa"
- 08:28 GdS - Doveri promosso da Rocchi. Occhio a Inter-Lecce: arbitra Maresca?
- 08:14 GdS - Mai visto in Serie A: niente rifinitura. E Chivu progetta la fuga decisiva
- 08:00 CdS - Ansia Calhanoglu: oggi gli esami, si scalda Zielinski. Chivu prepara diversi cambi per domani
- 00:00 Quella "percezione" di Bastoni...
- 23:45 Juve, Thuram: "Primo posto più vicino? Giochiamo per vincere ogni gara, vedremo a fine stagione"
- 23:30 Sky - Inter 'alla croata': non solo Mlacic, i nerazzurri stanno lavorando sul classe 2008 Leon Jakirovic
- 23:16 Spalletti: "Inter-Napoli calcio al top, sono squadre che mi piacciono. Serve crescere per arrivare a quel livello"
- 23:00 Niente De Vrij né Acerbi, Inzaghi si 'consola' con Pablo Marì: "La dirigenza ci ha supportato, può aiutarci"
- 22:47 Fassone: "Il rosso a Conte? Raramente fa cose d'impulso, il suo è stato un atteggiamento tattico"
- 22:43 La Juventus vince in scioltezza contro la Cremonese: pokerissimo bianconero allo Stadium
- 22:33 Sky - Verso Inter-Lecce, niente allenamento della vigilia: Chivu ha concesso un giorno libero al gruppo
- 22:18 La Primavera strapazza 4-0 il Sassuolo, Carbone: "Risultato importante, ma dobbiamo lavorare duro per migliorare"
- 22:04 Mercoledì sera l'Inter ospita il Lecce per il recupero della 16esima giornata: dove vedere il match in TV
- 21:50 Ventincinque anni di Champions League: Adidas celebra l'anniversario con un pallone speciale
- 21:35 Spettacolo, agonismo, pareggio salomonico: Inter-Napoli ha offerto tanto. Ma il personaggio Conte ne esce male
- 21:21 Zoff: "Scudetto, Inter favorita ma la Juve lotterà fino alla fine"
- 21:07 fcinCalhanoglu, voci turche infondate: non ha rifiutato il rinnovo. L'Inter ha le idee chiare: i dettagli
- 20:53 Il tifoso interista Fognini: "Ieri ero a San Siro, mi sono girate le scatole. Sono sincero"
- 20:39 L'Al-Hilal di Inzaghi batte l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in rimonta: 3-1 e +7 in campionato
- 20:24 Il Genoa cala il tris, Cagliari sconfitto 3-0: De Rossi a +5 dalla zona retrocessione
- 20:11 Inter-Juventus, tra un mese super sfida a San Siro: biglietti in vendita da domani. Tutte le fasi
- 19:57 Napoli, Stellini: "Per rimontare due volte una squadra come l'Inter servono carattere e personalità"
- 19:43 Dumfries, messaggio a un mese dall'intervento. Arriva il commento di Frattesi: "Mi fai soffrire". E Thuram...
- 19:29 Zaniolo operato al ginocchio, il comunicato dell’Udinese: "Intervento perfettamente riuscito"
- 19:14 AIA, la Procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente Antonio Zappi
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-NAPOLI 2-2, il giorno dopo: ANALISI e GIUDIZI. Attesa per CALHA, offerta per MLACIC!
- 18:50 Chivu: "A inizio ripresa abbiamo sofferto gli aggiustamenti fatti dal Napoli all'intervallo"
- 18:36 UFFICIALE - Supercoppa fatale, Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid: il comunicato
- 18:21 Ambrosini: "Inter bloccata dal timore. E' superiore, ma bisogna capire perché..."
- 18:06 Frustalupi: "Inter-Napoli bellissima partita, Dimarco eccezionale. Conte? Lo capisco benissimo"
- 17:52 Gianfelice Facchetti scaglia la bordata contro Conte: "Bicchiere mezzo pieno già solo a non vederlo con noi"
- 17:37 Dodo giura amore alla Fiorentina e allontana i rumors di mercato: "Lotterò per sempre per questa squadra"
- 17:23 Buffon: "Ci stiamo avvicinando bene ai play off. I giocatori dell'Inter stanno rispondendo da campioni"
- 17:09 L'ammissione di Akanji: "Col Napoli partita difficile". Poi suona la carica: "Continuiamo a spingere"