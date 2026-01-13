Poco più di un'ora dopo aver scoperto il prossimo avversario in Coppa Italia, arrivano aggiornamenti di mercato in casa Inter. I nerazzurri stanno affondando il colpo per accaparrarsi il cartellino di Branimir Mlacic. Per il difensore classe 2007 i milanesi hanno avanzato un'offerta di 4 milioni, cifra però rimbalzata dall'Hajduk Spalato che ne chiede due in più. Ausilio e compagnia stanno preparando il rilancio per avvicinarsi ai 6 mln chiesti dai croati e, secondo le previsioni di Gianluca Di Marzio, se tutto andrà come si augurano dalle parti di Viale della Liberazione il difensore dovrebbe arrivare settimana prossima per le visite mediche e la firma.