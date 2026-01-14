Dopo l'accostamento all'Inter, su cui però non c'è stato più alcun aggiornamento, è il turno del Napoli spingere per Moris Valincic, esterno della Dinamo Zagabria, come riportato da Sky.

La società azzurra sta cercando di raggiungere un accordo con il club croato in vista di giugno, ma anche la Roma ha mostrato interesse per l'esterno croato 23enne.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 15:02
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
