Tre gol e pratica Werder Brema risolta per il Borussia Dortmund, avversario dell'Inter nell'ultima giornata della League Phase di Champions League il prossimo 28 gennaio in Germania. I gialloneri vincono in casa con un comodo 3-0: Schlotterbeck stappa il match dopo 11 giri di orologio, poi nella ripresa ci pensano Sabitzer e Guirassy a calare il definitivo tris che vale tre punti e il secondo posto in classifica alla spalle del Bayern Monaco, a otto lunghezza di distanza dalla squadra di Kovac e con una partita giocata in meno.