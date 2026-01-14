Nel consueto appuntamento su YouTube, attraverso il proprio canale mediatico, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno aggiornato sulla situazione di Davide Frattesi, a maggior ragione dopo l'arrivo della delegazione del Galatasaray a Milano. Per il centrocampista dell'Inter il discorso mercato potrebbe accendersi nei prossimi giorni, perché l'infortunio di Hakan Calhanoglu consiglia l'Inter di non privarsi subito di un altro giocatore dello stesso reparto anche alla luce dei numerosi impegni ravvicinati. Probabile che si entri nel vivo la prossima settimana per capire quale possa essere la soluzione più praticabile.

La posizione dei nerazzurri è la stessa: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni facili, ma più passa il tempo più si concretizza l'idea che questa formula possa cambiare. Oltre al Galatasaray occhio alla Premier League dove alcuni club hanno fatto sondaggi per l'ex Sassuolo e prima della fine dell'attuale finestra di mercato potrebbero farsi avanti concretamente.