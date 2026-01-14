La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2024/25. Il documento che mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club dell’anno passato, come ricorda Calcio e Finanza che dirama la nota della UEFA. La Champions League 2024/25 ha visto tra le protagoniste le italiane Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna, nerazzurri in particolar modo, arrivati fino all'atto finale di Monaco, dove ha poi perso contro il PSG.

Gli incassi totali, tra Champions League, Europa League e Conference, dei club italiani che hanno giocato le Coppe europee, ammonta a oltre 425 milioni di euro, in netta crescita rispetto alla stagione 2023/24. "L’Inter è quella che ha incassato più di tutte - si legge su CF -, spinta dal raggiungimento della finale di Champions con oltre 136 milioni, mentre l’Atalanta si trova al secondo posto, incassando meno della metà dei nerazzurri di Milano". Segue la Juventus, terza con oltre 66 milioni di euro, il Milan, al quarto posto con oltre 61 milioni di euro e il Bologna, fanalino di coda con poco più di 35 milioni. I club che hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro nel 2024/25, in ordine di ricavi, sono sette, tra queste compare ovviamente anche l'Inter.

PSG (Campione d’Europa) – 144,415 milioni di euro

Inter (finalista) – 136,625 milioni di euro

Arsenal (semifinalista) – 116,998 milioni di euro

Barcellona (semifinalista) – 116,562 milioni di euro

Bayern Monaco (quarti di finale) – 105,865 milioni di euro

Borussia Dortmund (quarti di finale) – 102,162 milioni di euro

Real Madrid (quarti di finale) – 101,829 milioni di euro