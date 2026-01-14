Dall'insediamento sulla panchina di Cesc Fabregas, il Como non ha mai cambiato la sua identità tattica per adattarsi all'avversario. Un concetto già espresso dal tecnico catalano dopo il ko contro l'Inter e oggi ribadito nella conferenza stampa alla vigilia del match che metterà i lariani di fronte al Milan: "Sì, andrò avanti con le mie idee. Nessuno può confermarmi che non perderemo, se domani andiamo a difenderci tutti in area. Ho visto tante squadre perdere e farsi attaccare costantemente perché molli. Oggi voglio andare a letto e chiedermi: 'Come voglio perdere domani? Con paura o come vogliamo essere?'. Dopo gestisci le cose, con la tattica, ma per me sta tutto qua. Una squadra con una filosofia. con lo stesso messaggio. E non cambi perché hai paura. Il giocatore sente questa cosa. Se cambi piccoli dettagli ok, ma la mentalità deve essere la stessa".