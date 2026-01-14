Denzel Dumfries tornerà dall’Olanda alla fine del mese, come anticipato da Chivu nella conferenza stampa pre-Napoli. Ma le parole del numero 2 nerazzurro, scritte nelle scorse ora sui suoi canali social, fanno intravedere la luce in fondo al tunnel.

"Si sta curando nella sua Olanda, dopo l’intervento che è servito a sistemare la caviglia, ed è atteso a Milano entro la fine del mese per completare il percorso di recupero - conferma la Gazzetta dello Sport -. Denzel Dumfries sta meglio e conta di tornare a disposizione dell’Inter verso la fine di febbraio".