"Questa squadra lavora molto e nello spogliatoio le parole d'ordine sono rispetto e resilienza". Parola di Chiara Robustellini che si prepara alla sfida di domenica contro le campionesse in carica della Juventus Women, match alla quale l'Inter Women di Gianpiero Piovani arriva dopo cinque risultati utili consecutivi che hanno visto trionfare le nerazzurre contro Napoli, Lazio, Genoa, Milan e Como.

"A chi ruberei una qualità? Prenderei la forza del carattere di Ivana" ha continuato la difensora nerazzurra, intervenuta al Match Day Programme prima di Inter-Lecce.