L'Inter ha trovato l'accordo con Hajduk Spalato per Branimir Mlacic, promettente difensore croato classe 2007. Questa l'indiscrezione di Fabrizio Romano che parla di un'intesa intorno ai 5 milioni di euro.

"L'Inter è vicina all'accordo per ingaggiare Branimir Mlacić come nuovo difensore centrale - scrive l'esperto di mercato su X -. Accordo stipulato e siglato con l'Hajduk Spalato per una commissione di oltre € 5 milioni come pacchetto totale. Ultimi passi da seguire per quanto riguarda il giocatore: il club spera di prenotare le visite mediche nei prossimi giorni".

Sezione: Focus / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 14:03
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print