Il Corriere della Sera, complice anche la squalifica per due giornate di Antonio Conte, torna su quanto accaduto in Inter-Napoli e svela un retroscena relativo al momento dell'espulsione dell'allenatore azzurro: "Conte neanche si era accorto che fosse in corso un check che avrebbe poi assegnato il rigore all'Inter. Domenica sera a San Siro l'allenatore è letteralmente esploso, e lo sa. Antonio è sì uomo impulsivo con reazioni tante volte estreme ma capace poi di razionalizzare ogni cosa, ha aspettato il verdetto del giudice sportivo in maniera molto consapevole. Sa quel che ha fatto, conosce le regole".