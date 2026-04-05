L'Inter accelera per Tarik Muharemovic. Il club nerazzurro - rivela Sportitalia - nelle ultime settimane ha portato avanti contatti fitti con il Sassuolo per provare ad anticipare la concorrenza per il promettente difensore bosniaco, uno dei principali indiziati a tappare il buco in rosa generato dall'eventuale addio di Alessandro Bastoni.

I neroverdi valutano il cartellino del classe 2003 circa 30 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere rivista legando l'operazione a bonus e obiettivi personali e di squadra. A facilitare il dialogo c’è l’ottimo rapporto tra i due club, sottolinea l'emittente televisiva. "Le prossime settimane saranno decisive - aggiunge SI -. Il mercato è ancora lungo, ma la sensazione è che l’Inter abbia individuato in Muharemovic uno dei pilastri su cui costruire la difesa del futuro. Un segnale chiaro della volontà nerazzurra di rinnovarsi senza rinunciare alla competitività immediata".