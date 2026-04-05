Per Gennaro Gattuso, Pio Esposito ha avuto un impatto molto positivo nel corso del match contro la Bosnia. Il Corriere della Sera ricostruisce le ultime ore da CT dell'ex centrocampista del Milan, soffermandosi anche sul ruolo dell'attaccante dell'Inter. Rivelando un retroscena: nella lotteria fatale dei rigori, Esposito avrebbe dovuto calciare per terzo, ma è stato lui a proporsi per calciare per primo. Un atto di coraggio, forse dettato dalla frenesia dei vent’anni per ridurre la pressione dell’attesa.

Il CT e il suo staff non hanno voluto contraddirlo, per non alterare il delicato meccanismo psicologico che accompagna i rigoristi. Purtroppo Esposito ha calciato alto, ma alla fine Gattuso ha consolato il giovane centravanti ricordandogli che anche Roberto Baggio ha sbagliato dal dischetto. Ma Pio ha tutta la carriera davanti per rifarsi.