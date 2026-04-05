Quanto vale Bastoni oggi? A precisa domanda, Riccardo Trevisani ha risposto così per SportMediaset: "Tra i 50 e i 60 milioni di euro. Rimane un calciatore molto forte, che gioca meglio a tre che a quattro. La discussione sul suo valore non c'è", le parole del giornalista. Che poi si è lanciato anche in un pronostico sul big match di stasera: "Non ci saranno marcatori, finisce 0-0".  

Sezione: Focus / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 14:23
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.