Quanto vale Bastoni oggi? A precisa domanda, Riccardo Trevisani ha risposto così per SportMediaset: "Tra i 50 e i 60 milioni di euro. Rimane un calciatore molto forte, che gioca meglio a tre che a quattro. La discussione sul suo valore non c'è", le parole del giornalista. Che poi si è lanciato anche in un pronostico sul big match di stasera: "Non ci saranno marcatori, finisce 0-0".