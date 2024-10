"Al netto dei cinque gol, Inter-Torino mi è piaciuta così così". Riccardo Trevisani parla a Fontana di Trevi dell'ultima prestazione dei nerazzurri.

"L'Inter è più forte ma tende ad avere degli assopimenti pericolosi. Hai vinto, ma hai preso due gol in casa contro il Torino prima in dieci e poi senza Zapata - afferma - Dopodiché hanno vinto tre partite, le cose stanno andando meglio ma non sui difensori. Bisseck sbaglia ma non solo lui. Hanno preso nove gol in sette partite. Il gol di Zapata è emblematico, prendono un gol da oratorio mentre stanno ancora festeggiando. Continuo a pensare che a cervello funzionante al 100% siano ancora la più forte. Il Napoli sono certo che avrà il cervello funzionante sempre, l'Inter ogni tanto si accende e si spegne, vuoi per la vittoria dell'anno scorso e vuoi perché la Champions è condizionante".