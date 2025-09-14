Il difensore del Torino Saul Coco, parlando ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa della Roma, ha rivelato di come il gruppo granata si sia dato la sveglia dopo la bambola rimediata a San Siro contro l'Inter. "Abbiamo subito detto di non dover pensare più a quella partita, dovevamo lavorare e stiamo lavorando bene, si sta vedendo anche in campo. Sicuramente tutto è ricominciato dopo quella brutta sconfitta".