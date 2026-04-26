In assenza di capitan Lautaro, Marcus Thuram si è rivelato per la sua Inter fondamentale. Nelle ultime tre partite di campionato ha contribuito alla svolta della squadra di Chivu che ha chiuso il campionato e punta indisturbata allo scudetto. Oggi, Thuram guiderà l’attacco contro il Torino, una partita che potrebbe rendere il match contro il Parma un matchpoint tricolore. Proprio contro i granata, il francese ha un ottimo rendimento: sei gol in quattro precedenti, come ricorda il Corriere dello Sport.

Dopo le due reti segnate nella partita d’andata, ora a campionato quasi finito, l’allenatore romeno confida in un’altra buona prestazione del Tikus per iniziare i festeggiamenti prima di invadere Milano di bandiere nerazzurre. Ma intanto testa al campo: al fianco di Marcus, si rinnova il ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny in attesa di Lautaro Martinez che oggi dovrebbe 'scontare' l'ultima fatica lontano dai compagni, quantomeno sul campo perché l'argentino potrebbe comunque essere in panchina, come già successo nella trasferta di campionato a Como. "Ieri, il capitano si è allenato e poi ha lasciato il centro sportivo, dove tornerà stamattina per un’altra seduta individuale" e nel primo pomeriggio di oggi potrebbe anche decidere di raggiungere il ritiro della squadra a Torino per supportare i compagni. Il suo lavoro in campo è già iniziato da giorni e il rientro è imminente. Potrebbe giocare qualche minuto contro il Parma settimana prossima, prima della trasferta a Roma contro la Lazio, ultimo test prima della finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre all’Olimpico contro i biancocelesti.