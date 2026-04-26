A pochi metri dal traguardo. L'Inter, dopo la rimontona in Coppa Italia sul Como, torna a concentrarsi sul campionato per fare un ulteriore passo verso il tricolore, attualmente distante 4 punti. Oggi il calendario propone la trasferta di Torino contro una squadra, come quella granta, ormai serena in classifica senza più esigenze particolari.

QUI TORINO – Non ci sono grandi dubbi di formazione per D'Aversa, che potrebbe optare per un chiaro 3-4-1-2 con Vlasic alle spalle di Simeone e Adams. Recuperato Zapata che va in panchina, mentre Anjorin si iscrive alla lista degli indisponibili raggiungendo il lungodegente Aboukhlal. Ballottaggio in mezzo al campo: Ilkhan mette la freccia sull'ex Casadei.

QUI INTER – Chivu non recupera Lautaro, forse Bastoni per la panchina e perde Luis Henrique, costrigendo Dumfries a stringere i denti nonostante non sia al meglio. In difesa possibile il rientro dal 1' di Bisseck, con Akanji e Carlos Augusto nella linea davanti a Sommer. Barella, Calhanoglu e Zielinski la cerniera di metà campo (ma occhio a Sucic). In attacco, infine, riecco Esposito con Thuram con Bonny pronto dalla panchina.

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PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

Panchina: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Prati, Tameze, Ilic, Njie, Kulenovic, Zapata.

Allenatore: D'Aversa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Cocchi, Sucic, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Luis Henrique.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Bindoni e Tedoni.

Quarto ufficiale: Crezzini.

Var: Mazzoleni.

Avar: Paganessi.

