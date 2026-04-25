Nel corso dell'estate il mercato nerazzurro subirà senz'altro dei cambiamenti. Uno di questi è a centrocampo. Secondo Fabrizio Romano, l'Inter e Davide Frattesi viaggiano verso una separazione in estate. Dopo esser stato vicino alla Premier a gennaio, Napoli e Roma hanno preso informazioni per l’estate, ma allo stato attuale non c'è niente di avanzato.