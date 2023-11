Nenad Tomovic, ex difensore della Fiorentina, oggi a Cipro all'AEK Larnaca, ha parlato a Radio Firenze Viola: "Il miglior ricordo? Sicuramente il gol che ho fatto contro l'Inter, buttandomi nel pubblico per esultare. Ma in generale ho solo ricordi positivi. Quando c'ero io speravo sempre che arrivasse un terzino forte perché così mi toglievano un po' di pressione".