Alessio Tacchinardi, ospite delle frequenze di TMW Radio, ha parlato della lotta Scudetto: "La Juventus non può non puntare allo scudetto soprattutto se dovessero arrivare anche tutti questi ultimi nomi che si stanno facendo. Ci sono tantissimi giocatori di qualità e moderni. Non penso che ci sia una squadra più forte in questo caso. Chi segnerà di più tra Vlahovic e Lautaro Martinez? Dico Vlahovic perché il gioco offensivo di Motta ne esalta tantissimo le caratteristiche. Lui, poi, è carico a pallettoni. Lo vedi anche dagli occhi che è trasformato".